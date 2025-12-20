به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش آمار قربانیان جنگ در این منطقه به ۷۰ هزار و ۹۲۵ شهید و زخمی‌ها به ۱۷۱ هزار و ۱۸۵ نفر خبر داد.

‌در گزارش وزارت بهداشت فلسطین آمده است که از زمان برقراری آتش بس در یازدهم اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۴۰۱ شهروند در حمله اشغالگران صهیونیست شهید و ۱۱۰۸ نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، طی این مدت، پیکرهای ۶۴۱ شهید هم از زیر آوار بیرون آورده شده است.

