خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش آمار شهدای جنگ نسل‌کشی به ۷۰ هزار و ۹۲۵ نفر

افزایش آمار شهدای جنگ نسل‌کشی به ۷۰ هزار و ۹۲۵ نفر
کد خبر : 1730331
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش آمار قربانیان جنگ در این منطقه به ۷۰ هزار و ۹۲۵ شهید و زخمی‌ها به ۱۷۱ هزار و ۱۸۵ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش آمار قربانیان جنگ در این منطقه به ۷۰ هزار و ۹۲۵ شهید و زخمی‌ها به ۱۷۱ هزار و ۱۸۵ نفر خبر داد.

‌در گزارش وزارت بهداشت فلسطین آمده است که از زمان برقراری آتش بس در یازدهم اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۴۰۱ شهروند در حمله اشغالگران صهیونیست شهید و ۱۱۰۸ نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، طی این مدت، پیکرهای ۶۴۱ شهید هم از زیر آوار بیرون آورده شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن