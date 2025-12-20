خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه آذربایجانی:‌ اسرائیل با مانور نظامی و اطلاعاتی پیام آماده‌باش به ایران می‌دهد

رسانه آذربایجانی:‌ اسرائیل با مانور نظامی و اطلاعاتی پیام آماده‌باش به ایران می‌دهد
کد خبر : 1730288
لینک کوتاه کپی شد.

یک وب‌سایت آذربایجانی مدعی شد که افزایش تمرینات هوایی دوربرد و گسترش عملیات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با هم‌پیمانان منطقه‌ای، حاکی از آمادگی تل‌آویو برای اقدام مستقل و گسترده در صورت ناکامی دیپلماسی علیه ایران است.

به گزارش ایلنا، وب‌سایت آذربایجانی «کاسپین پست» در تحلیلی مدعی شد که اسرائیل در حال افزایش تمرینات هوایی دوربرد و گسترش عملیات اطلاعاتی با هم‌پیمانان منطقه‌ای خود است. این گزارش تأکید کرده که تل‌آویو می‌خواهد پیامی روشن به ایران و جامعه بین‌المللی منتقل کند: در صورت شکست مسیر دیپلماسی، اسرائیل برای اقدام مستقل و گسترده علیه تهران آماده است.

تحلیل تازه وب‌سایت آذربایجانی نشان می‌دهد که نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی در حال افزایش تمرینات هوایی دوربرد و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی با هم‌پیمانان منطقه‌ای هستند تا آمادگی خود برای مواجهه با ایران را افزایش دهند.

این گزارش تصریح کرده که مقامات اسرائیلی تاکنون به‌صورت رسمی از قصد حمله سخنی نگفته‌اند، اما از طریق بیانیه‌ها و انتشار هدفمند اطلاعات، پیام آمادگی و هشدار خود را به ایران و جامعه بین‌المللی منتقل می‌کنند. هدف از این اقدامات، نشان دادن توانایی تل‌آویو برای اقدام مستقل و گسترده در صورت شکست روند دیپلماسی عنوان شده است.

تحلیل «کاسپین پست» همچنین به پیامدهای اقتصادی و امنیتی احتمالی چنین اقدامی اشاره کرده است، از جمله تأثیر بر بازار انرژی جهانی و تردد کشتی‌ها در تنگه حساس هرمز. کارشناسان هشدار داده‌اند که هرگونه حمله مستقیم اسرائیل علیه ایران محدود نخواهد بود و ابعاد آن می‌تواند فراتر از منطقه خاورمیانه باشد.

این گزارش در حالی منتشر شده که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و در روابط تهران و تل‌آویو همچنان موضوعی حساس و مورد توجه ناظران بین‌المللی است. تحلیلگران معتقدند افزایش مانورهای نظامی و همکاری‌های اطلاعاتی اسرائیل، پیامی روشن برای ایران و متحدان آن در منطقه محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن