حمله اوکراین به دکل نفتی و کشتی گشتی روسیه در دریای خزر
اوکراین از هدف قرار دادن دکل نفتی و کشتی گشتی روسیه در دریای خزر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اوکراین اعلام کرد که حمله پهپادیاش به یک دکل نفتی متعلق به شرکت «لوک اویل» و همچنین به کشتی گشتی نظامی در نزدیکی آن اصابت کرده است.
این حمله که به گفته ستاد کل اوکراین روزگذشته -جمعه- رخ داد، یکی از رشته حملاتی است که زیرساختهای حفاری روسیه در دریای خزر را در هفتههای اخیر هدف قرار داد، اما اولین حملهای است که ارتش اوکراین رسما آن را تایید کرد.
ارتش اوکراین اعلام کرد که یک سکوی حفاری دکل نفتی «فیلانوفسکی» در جریان این حمله آسیب دیده است.