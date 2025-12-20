خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله اوکراین به دکل نفتی و کشتی گشتی روسیه در دریای خزر

حمله اوکراین به دکل نفتی و کشتی گشتی روسیه در دریای خزر
کد خبر : 1730271
لینک کوتاه کپی شد.

اوکراین از هدف قرار دادن دکل نفتی و کشتی گشتی روسیه در دریای خزر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اوکراین اعلام کرد که حمله پهپادی‌اش به یک دکل نفتی متعلق به شرکت «لوک اویل» و همچنین به کشتی گشتی نظامی در نزدیکی آن اصابت کرده است.

این حمله که به گفته ستاد کل اوکراین روزگذشته -جمعه- رخ داد، یکی از رشته حملاتی است که زیرساخت‌های حفاری روسیه در دریای خزر را در هفته‌های اخیر هدف قرار داد، اما اولین حمله‌ای است که ارتش اوکراین رسما آن را تایید کرد.

ارتش اوکراین اعلام کرد که یک سکوی حفاری دکل نفتی «فیلانوفسکی» در جریان این حمله آسیب دیده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن