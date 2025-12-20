اوکراین باید برای ادامه درگیری در سال آینده آماده باشد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «متیو ویتاکر»، نماینده ایالات متحده در ناتو، در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت که اوکراین باید برای ادامه درگیری‌ها در سال ۲۰۲۶ آماده باشد، چرا که ممکن است توافق صلح تا پایان سال جاری نهایی نشود.

وی اظهار داشت: «اوکراین همچنین باید برای جنگیدن تا سال ۲۰۲۶ آماده باشد و به همین دلیل است که وام ۱۰۵ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا برای تامین مالی آن تصویب شده است».

نماینده آمریکا افزود: «با ورود به این زمستان بدون توافق صلح، جنگ ادامه خواهد یافت».

