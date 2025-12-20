نماینده پوتین راهی میامی شد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کریل دمیتریف»، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه و فرستاده رئیس جمهور این کشور، اعلام کرد که برای دور جدیدی از مذاکرات در مورد حل و فصل اوکراین، در راه میامی در ایالات متحده است.
وی طی پیامی در شبکه ایکس، خوشبینی محتاطانهای در مورد مذاکرات ابراز کرد و ویدئویی را پیوست کرد که نور خورشید را از میان ابرهای رعد و برق نشان میدهد.
وی نوشت: «در راه میامی، در حالی که جنگطلبان ناامیدانه سعی در تضعیف طرح صلح آمریکا دارند. این ویدئو را از سفر قبلیام به یاد آوردم... کورسوی امیدی که ابرهای طوفانی را میشکافد.»