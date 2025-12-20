نماینده پوتین راهی میامی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کریل دمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و فرستاده رئیس جمهور این کشور، اعلام کرد که برای دور جدیدی از مذاکرات در مورد حل و فصل اوکراین، در راه میامی در ایالات متحده است.

وی طی پیامی در شبکه ایکس، خوش‌بینی محتاطانه‌ای در مورد مذاکرات ابراز کرد و ویدئویی را پیوست کرد که نور خورشید را از میان ابرهای رعد و برق نشان می‌دهد.

وی نوشت: «در راه میامی، در حالی که جنگ‌طلبان ناامیدانه سعی در تضعیف طرح صلح آمریکا دارند. این ویدئو را از سفر قبلی‌ام به یاد آوردم... کورسوی امیدی که ابرهای طوفانی را می‌شکافد.»

انتهای پیام/