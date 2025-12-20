خبرگزاری کار ایران
فرزندان عمران خان خواستار آزادی وی شدند

فرزندان نخست وزیر سابق پاکستان که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد، با اعلام وخامت حال پدرشان خواستار آزادی وی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سلیمان و قاسم خان، فرزندان «عمران خان»، نخست‌وزیر سابق پاکستان، از وخامت حال پدرشان در زندان پرده برداشته و حبس انفرادی او را شکنجه توصیف کردند.

پسران عمران خان  اظهار داشتند که تقریبا  سه سال پس از آخرین ملاقات شخصی‌شان، خواستار آزادی فوری وی هستند.

قاسم خان گفت: «ادامه زندگی عادی برای ما بسیار دشوار است. حتی سربازان اجازه صحبت با او را ندارند زیرا می‌خواهند او را کاملا  از دیگران جدا کنند تا وی را بشکنند».

وی افزود که پدرش در سلولی به اندازه ۶ فوت و ۸ اینچ نگهداری می‌شود که به سختی می‌توان در آن ایستاد و آخرین تماس تلفنی آنها با او که سه ماه پیش بود، تنها شش دقیقه به طول انجامیده است.

عمران خان بیش از دو سال است که به اتهامات بحث‌برانگیزی از جمله فساد و به اشتراک گذاشتن اسرار دولتی زندانی است و هیچ تاریخ برای  آزادی وی اعلام نشده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، اخیرا شرایط بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان  را غیرانسانی  و غیرقانونی  توصیف کرده است.

 

