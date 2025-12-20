خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

ضریب هوشی هیلاری کلینتون بسیار بالاتر از کامالا هریس است

ضریب هوشی هیلاری کلینتون بسیار بالاتر از کامالا هریس است
کد خبر : 1729998
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا‌ گفت که توانایی‌های ذهنی وزیر امور خارجه سابق، بسیار برتر از ‌معاون رئیس‌جمهور سابق، بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که توانایی‌های ذهنی «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه سابق، بسیار برتر از «کامالا هریس»، معاون رئیس‌جمهور سابق، بوده است.

ترامپ در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در کارولینای شمالی گفت: «به نظر من ضریب هوشی هیلاری بسیار بالاتر از کامالا است. فکر می‌کنم هیلاری ۵۰ یا ۶۰ امتیاز بالاتر است.»

وی افزود که هیلاری باهوش اما «بی‌ادب» است و خاطرنشان کرد که دوست ندارد در خانه هیلاری کلینتون با وی دیدار کند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری