ضریب هوشی هیلاری کلینتون بسیار بالاتر از کامالا هریس است

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که توانایی‌های ذهنی «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه سابق، بسیار برتر از «کامالا هریس»، معاون رئیس‌جمهور سابق، بوده است.

ترامپ در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در کارولینای شمالی گفت: «به نظر من ضریب هوشی هیلاری بسیار بالاتر از کامالا است. فکر می‌کنم هیلاری ۵۰ یا ۶۰ امتیاز بالاتر است.»

وی افزود که هیلاری باهوش اما «بی‌ادب» است و خاطرنشان کرد که دوست ندارد در خانه هیلاری کلینتون با وی دیدار کند.

