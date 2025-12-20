به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ یک منبع آگاه گفت که «کریل دمیتریف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه، برای دیدار با «استیو ویتکاف»، فرستاده ‌رئیس‌جمهور آمریکا‌ به میامی می‌رود.

این دیدار در میامی پس از مذاکرات ویتکاف در برلین با مقامات اوکراینی و اروپایی در اوایل این هفته برای تلاش برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین برگزار می‌شود.

این منبع روسی گفت که هرگونه دیداری بین دمیتریف و مذاکره‌کنندگان اوکراینی منتفی شده است.

یک منبع روسی که مستقیماً از این سفر مطلع بود و به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، گفت: «تماس‌های سه‌جانبه با طرف اوکراینی برنامه‌ریزی نشده است.»

انتهای پیام/