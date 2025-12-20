خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک منبع آگاه خبر داد:

فرستاده ویژه پوتین برای دیدار با ترامپ به آمریکا می‌رود

فرستاده ویژه پوتین برای دیدار با ترامپ به آمریکا می‌رود
کد خبر : 1729995
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه، برای دیدار با ‌فرستاده ‌رئیس‌جمهور آمریکا‌ به میامی می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ یک منبع آگاه گفت که «کریل دمیتریف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه، برای دیدار با «استیو ویتکاف»، فرستاده ‌رئیس‌جمهور آمریکا‌ به میامی می‌رود.

این دیدار در میامی پس از مذاکرات ویتکاف در برلین با مقامات اوکراینی و اروپایی در اوایل این هفته برای تلاش برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین برگزار می‌شود.

این منبع روسی گفت که هرگونه دیداری بین دمیتریف و مذاکره‌کنندگان اوکراینی منتفی شده است.

یک منبع روسی که مستقیماً از این سفر مطلع بود و به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، گفت: «تماس‌های سه‌جانبه با طرف اوکراینی برنامه‌ریزی نشده است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری