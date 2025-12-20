به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «لری جانسون»، تحلیلگر سابق سیا، هشدار داد که هرگونه تلاش آمریکا برای حمله به ونزوئلا با خطر درگیری خیابانی و جنگ چریکی مواجه خواهد شد.

جانسون خاطرنشان کرد که حضور نظامی آمریکا در کارائیب برای یک اشغال موفقیت‌آمیز کافی نیست.

وی گفت: «بزرگ‌ترین تهدیدی که ارتش آمریکا در صورت حمله به ونزوئلا با آن مواجه خواهد شد، وقوع درگیری‌های خیابانی گسترده است.»

وی جنگجویان محلی را مهمترین تهدید دانست و اظهار داشت که «شبه نظامیان ونزوئلایی به یک جنگ چریکی خونین متوسل خواهند شد.»

