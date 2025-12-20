خبرگزاری کار ایران
تحلیلگر سابق سیا:

حضور نظامی آمریکا در کارائیب برای یک اشغال موفقیت‌آمیز کافی نیست

تحلیلگر سابق سیا، هشدار داد که هرگونه تلاش آمریکا برای حمله به ونزوئلا با خطر درگیری خیابانی و جنگ چریکی مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «لری جانسون»، تحلیلگر سابق سیا، هشدار داد که هرگونه تلاش آمریکا برای حمله به ونزوئلا با خطر درگیری خیابانی و جنگ چریکی مواجه خواهد شد.

جانسون خاطرنشان کرد که حضور نظامی آمریکا در کارائیب برای یک اشغال موفقیت‌آمیز کافی نیست.

وی گفت: «بزرگ‌ترین تهدیدی که ارتش آمریکا در صورت حمله به ونزوئلا با آن مواجه خواهد شد، وقوع درگیری‌های خیابانی گسترده است.»

وی جنگجویان محلی را مهمترین تهدید دانست و اظهار داشت که «شبه نظامیان ونزوئلایی به یک جنگ چریکی خونین متوسل خواهند شد.»

