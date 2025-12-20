هشدار اطلاعاتی آمریکا؛ پوتین در پی تسلط کامل بر اوکراین و بخشهایی از اروپا
بر اساس ارزیابیهای تازه دستگاههای اطلاعاتی آمریکا، رئیسجمهور روسیه نهتنها از اهداف خود در جنگ اوکراین عقب ننشسته، بلکه همچنان به دنبال کنترل کامل این کشور و احیای نفوذ روسیه در اروپا است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گزارشهایی که از سوی نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده منتشر شده است، هشدار میدهد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، همچنان به دنبال تصرف کامل اوکراین است و در عین حال قصد دارد بخشهایی از اروپا را که پیشتر در حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند، بار دیگر تحت کنترل خود درآورد. به گفته شش منبع آگاه، این ارزیابیها بر پایه محتوای همین گزارشهای اطلاعاتی ارائه شده است.
این منابع تصریح کردند این ارزیابیهای اطلاعاتی با روایتی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و تیم مذاکرهکننده او ترویج میکنند در تضاد است؛ روایتی که مدعی است پوتین اکنون علاقهمند به پایان دادن به جنگ شده است. یکی از منابع آگاه تأکید کرده که جدیدترین این گزارشهای اطلاعاتی به اواخر ماه سپتامبر گذشته بازمیگردد.
این اطلاعات همچنین با موضعگیریهای مکرر کرملین که هرگونه تهدید روسیه علیه اروپا را رد میکند، در تعارض است.
ارزیابیهای آمریکا نشان میدهد که دیدگاه این کشور از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تاکنون تغییری نکرده و تا حد زیادی با برآوردهای رهبران و دستگاههای اطلاعاتی اروپا همسو است؛ برآوردهایی که حاکی از آن است که مسکو در پی تسلط بر اوکراین و دیگر کشورهای بلوک سابق شوروی، از جمله برخی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، است.
در همین زمینه، مایک کویگلی، عضو دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد که اطلاعات موجود بهطور مستمر نشان میدهد پوتین به دنبال دستیابی به دستاوردهای بیشتری است. او افزود که کشورهای اروپای شرقی، بهویژه لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، خود را اهداف بالقوه روسیه میدانند.
روسیه در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارد که شامل بخش عمدهای از استانهای لوهانسک و دونتسک در منطقه صنعتی دونباس، بخشهایی از زاپوریژیا و خرسون، و همچنین شبهجزیره کریمه میشود. پوتین خواستار الحاق رسمی کریمه و چهار منطقه یادشده به روسیه است.
به گفته منابع آگاه، دونالد ترامپ به کییف فشار میآورد تا در چارچوب یک طرح صلح، نیروهای خود را از بخشهای محدودی از استان دونتسک خارج کند؛ موضوعی که با مخالفت ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، و اکثریت مردم این کشور روبهرو شده است.
در مقابل، یکی از مقامات کاخ سفید، بدون اشاره مستقیم به گزارشهای اطلاعاتی، اعلام کرد که تیم دونالد ترامپ «پیشرفت چشمگیری» در مسیر پایان دادن به جنگ داشته و تأکید کرد که دستیابی به توافق صلح «نزدیکتر از هر زمان دیگری» است.
پیشرفت در پرونده تضمینهای امنیتی
واشنگتن همزمان به تلاشهای دیپلماتیک خود ادامه میدهد. در این چارچوب، دو فرستاده ترامپ، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، طی هفتههای اخیر مذاکراتی را درباره یک طرح صلح ۲۰ بندی با مقامات اوکراینی، روسی و اروپایی انجام دادهاند.
منابع خبری گزارش دادهاند که مذاکرهکنندگان آمریکایی، اوکراینی و اروپایی در گفتوگوهای برلین به یک توافق اولیه درباره ارائه تضمینهای امنیتی قوی برای اوکراین، با حمایت ایالات متحده، به منظور مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی آینده روسیه دست یافتهاند. با این حال، برخی منابع اشاره کردهاند که این تضمینها ممکن است به امتیازدهیهای ارضی مشروط باشد؛ ادعایی که از سوی برخی دیپلماتها رد شده است.