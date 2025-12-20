حمله گسترده ارتش آمریکا به مواضع داعش در رقه و دیرالزور/ یک فرمانده ارشد داعش کشته شد

به گزارش ایلنا، ارتش آمریکا مواضع وابسته به گروه تروریستی داعش در نزدیکی شهرهای رقه و دیرالزور را هدف حمله قرار داد.

برخی منابع اعلام کردند که در جریان این حملات، یکی از فرماندهان ارشد داعش به همراه شماری از عناصر این گروه کشته شده‌اند.

داعش تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده است.

منابع محلی سوری نیز پیش از این از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حمص، دیرالزور و رقه خبر داده بودند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) که مسئول هدایت عملیات نظامی ایالات متحده در اروپا، آفریقا و منطقه هند-اقیانوس آرام است، پیش‌تر اعلام کرده بود که حمله مرگبار اخیر در تدمر، توسط یک فرد مسلح وابسته به داعش انجام شده و این مهاجم در جریان درگیری کشته شده است.

انتهای پیام/