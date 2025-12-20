خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله گسترده ارتش آمریکا به مواضع داعش در رقه و دیرالزور/ یک فرمانده ارشد داعش کشته شد

حمله گسترده ارتش آمریکا به مواضع داعش در رقه و دیرالزور/ یک فرمانده ارشد داعش کشته شد
کد خبر : 1729972
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش آمریکا مواضع وابسته به گروه تروریستی داعش در نزدیکی شهرهای رقه و دیرالزور را هدف حمله قرار داد.

به گزارش ایلنا، ارتش آمریکا مواضع وابسته به گروه تروریستی داعش در نزدیکی شهرهای رقه و دیرالزور را هدف حمله قرار داد.

برخی منابع اعلام کردند که در جریان این حملات، یکی از فرماندهان ارشد داعش به همراه شماری از عناصر این گروه کشته شده‌اند.

داعش تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده است.

منابع محلی سوری نیز پیش از این از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حمص، دیرالزور و رقه خبر داده بودند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) که مسئول هدایت عملیات نظامی ایالات متحده در اروپا، آفریقا و منطقه هند-اقیانوس آرام است، پیش‌تر اعلام کرده بود که حمله مرگبار اخیر در تدمر، توسط یک فرد مسلح وابسته به داعش انجام شده و این مهاجم در جریان درگیری کشته شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری