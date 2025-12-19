خبرگزاری کار ایران
تحت نظارت بین‌المللی؛ ارتش لبنان فرآیند مستندسازی خلع سلاح حزب‌الله را آغاز کرد

ارتش لبنان به دستور مقامات رسمی و با حمایت شرکای بین‌المللی، فرآیند مستندسازی پیشرفت در خلع سلاح حزب‌الله را آغاز کرده است. این اقدام در چارچوب توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۴ و با حضور نمایندگانی از آمریکا، فرانسه، عربستان و سازمان ملل انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش لبنان قصد دارد اقدام به مستندسازی جذی پیشرفت‌ها در زمینه خلع سلاح گروه حزب‌الله کند. این تصمیم پس از برگزاری نشست‌هایی در پاریس روز پنج‌شنبه با حضور مقامات لبنانی، آمریکایی، سعودی و فرانسوی اتخاذ شد.

بر اساس توافق آتش‌بس لبنان که از نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شد، حزب‌الله موظف به عقب‌نشینی به شمال رودخانه  لیتانی و خلع سلاح در سراسر لبنان شده و ارتش اسرائیل نیز باید از مواضعی که در جریان جنگ طولانی با حزب‌الله تصرف کرده بود خارج شود.

با این حال، رژیم صهیونیستی همچنان حملات هوایی خود به لبنان را ادامه می‌دهد و مدعی است که حزب‌الله با کمک ایران در حال بازسازی توان نظامی خود است و در عین حال در مورد اثربخشی ارتش لبنان در این حوزه ابراز تردید می‌کند. از زمان اجرای آتش‌بس، حملات هوایی اسرائیل تاکنون حدود ۳۴۰ شهید برجای گذاشته است.

در جریان نشست‌های پاریس، رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، گزارشی از پیشرفت‌های انحصار سلاح در دست دولت لبنان ارائه داد. وی همچنین به نیازهای ارتش برای ادامه این روند اشاره کرد و بر لزوم مستندسازی جدی پیشرفت‌ها در چارچوب مکانیزم نظارت بر آتش‌بس تأکید کرد.

در این مکانیزم، نمایندگانی از لبنان، آمریکا، فرانسه، اسرائیل و نیروهای سازمان ملل (یونیفیل) حضور دارند. این نهادها می‌توانند در مستندسازی پیشرفت‌ها، از جمله کنترل و جمع‌آوری انبارهای سلاح و شبکه تونل‌های حزب‌الله، ارتش لبنان را همراهی کنند.

بر اساس برنامه، مرحله اول خلع سلاح حزب‌الله در مناطق نوب رودخانه لیتانی تا پایان سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. مقامات فرانسوی اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز، تاریخ اجرای این مرحله قابل بازنگری خواهد بود.

