مجارستان:
آماده میزبانی نشست صلح میان ترامپ و پوتین هستیم
وزیر خارجه مجارستان گفت بوداپست آماده است تا «در هر زمانی» میزبان دیداری بین روسای جمهور روسیه و ایالات متحده، باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو»، وزیر خارجه مجارستان گفت بوداپست آماده است تا «در هر زمانی» میزبان دیداری بین روسای جمهور روسیه و ایالات متحده باشد، همانطور که آماده است تا محلی را برای اجلاس صلح اوکراین فراهم کند.
سیارتو در پاسخ به سوالی مرتبط گفت: «ما کاملاً آمادهایم. ما در هر زمانی آمادهایم. ما دوباره این تعهد را دادهایم، هم در واشنگتن و هم در مسکو.»
وی افطود: « هدف برگزاری اجلاس صلح است که بدیهی است برای ما افتخار بزرگی است.»