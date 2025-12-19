آماده میزبانی‌ نشست صلح میان ترامپ و پوتین هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو»، وزیر خارجه مجارستان گفت بوداپست آماده است تا «در هر زمانی» میزبان دیداری بین روسای جمهور روسیه و ایالات متحده باشد، همانطور که آماده است تا محلی را برای اجلاس صلح اوکراین فراهم کند.

سیارتو در پاسخ به سوالی مرتبط گفت: «ما کاملاً آماده‌ایم. ما در هر زمانی آماده‌ایم. ما دوباره این تعهد را داده‌ایم، هم در واشنگتن و هم در مسکو.»

وی افطود: « هدف برگزاری اجلاس صلح است که بدیهی است برای ما افتخار بزرگی است.»

