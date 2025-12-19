ماکرون:
اروپا باید گفتوگو با پوتین را از سر بگیرد
رئیس جمهور فرانسه، گفت که به نفع اروپا است که گفتوگو با رئیسجمهور روسیه را از سر بگیرد و در هفتههای آینده مبنای جدید و مناسبی برای این کار پیدا کند.
«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، گفت که به نفع اروپا است که گفتوگو با رئیسجمهور روسیه را از سر بگیرد و در هفتههای آینده مبنای جدید و مناسبی برای این کار پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماکرون گفت: «من معتقدم که به نفع ما، به عنوان اروپاییها و اوکراینیها، است که مبنای مناسبی برای از سرگیری گفتوگو پیدا کنیم. اروپاییها باید در هفتههای آینده راهی برای دستیابی به این هدف پیدا کنند.»
ماکرون توضیح داد که «با وجود تعهد مداوم اتحادیه اروپا به تأمین مالی و حمایت از اوکراین، ضروری است که در هفتههای آینده راهها و سازوکارهایی برای از سرگیری گفتوگوی کامل با روسیه پیدا شود.»