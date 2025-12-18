گام تازه مسکو در تقویت توان موشکی؛ تجهیز یک گردان به سامانه «اوریشنیک»

به گزارش ایلنا، «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد که یک گردان نظامی به سامانه موشکی «اوریشنیک» مجهز شده است.

گراسیموف با اشاره به روند تقویت توان رزمی نیروهای مسلح روسیه تأکید کرد که تجهیز این گردان در چارچوب برنامه‌های نوسازی و ارتقای ظرفیت‌های دفاعی و عملیاتی ارتش انجام شده است.

وی جزئیات بیشتری درباره محل استقرار یا مأموریت‌های این گردان ارائه نکرد.

