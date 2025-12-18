گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه امارات و آمریکا
وزرای خارجه امارات و ایالات متحده به صورت تلفنی کفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه امارات با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از گفتوگوی وزیر خارجه این کشور و همتای آمریکایی خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرد: «عبدالله بن زاید(وزیرخارجه امارات) و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، طی یک تماس تلفنی، روابط استراتژیک میان دو کشور و همچنین تحولات کلیدی منطقهای را مورد بررسی قرار دادند».
وزارت خارجه امارات همچنین اعلام کرد که طرفین در این تماس بر اهمیت رسیدگی به بحرانهای جاری و حمایت از ثبات در منطقه تاکید کردند.