به گزارش ایلنا، وزارت خارجه امارات با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از گفت‌وگوی وزیر خارجه این کشور و همتای آمریکایی خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «عبدالله بن زاید(وزیرخارجه امارات) و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، طی یک تماس تلفنی، روابط استراتژیک میان دو کشور و همچنین تحولات کلیدی منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند».

وزارت خارجه امارات همچنین اعلام کرد که طرفین در این تماس بر اهمیت رسیدگی به بحران‌های جاری و حمایت از ثبات در منطقه تاکید کردند.

