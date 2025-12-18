مادورو:
تحت هر شرایطی از حاکمیت ونزوئلا محافظت میکنیم
رئیس جمهور ونزوئلا گفت که این کشور تحت هر شرایطی از حاکمیت خود محافظت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، گفت که این کشور آماده است تا تحت هر شرایطی از حاکمیت خود محافظت و از حقوقش بر قلمرو خود دفاع کند.
مادورو اظهار داشت: «جمهوری آزاد (ونزوئلا) میتواند تحت هر شرایطی از حاکمیت خود محافظت و حمایت کند».
رئیس جمهور ونزوئلا تصریح کرد: «مردم ما، در اتحاد کامل با نیروهای نظامی و پلیس، تمام تلاش خود را برای محافظت از حقوق تاریخی ما بر سرزمین، نفت، ذخایر معدنی و قلمرو خود انجام خواهند داد».
وی گفت که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا و تحمیل یک دولت دست نشانده است که این کشور را با منابع طبیعی خود به یک مستعمره تبدیل کند.