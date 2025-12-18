به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، گفت که این کشور آماده است تا تحت هر شرایطی از حاکمیت خود محافظت و از حقوقش بر قلمرو خود دفاع کند.

مادورو اظهار داشت: «جمهوری آزاد (ونزوئلا) می‌تواند تحت هر شرایطی از حاکمیت خود محافظت و حمایت کند».

رئیس جمهور ونزوئلا تصریح کرد: «مردم ما، در اتحاد کامل با نیروهای نظامی و پلیس، تمام تلاش خود را برای محافظت از حقوق تاریخی ما بر سرزمین، نفت، ذخایر معدنی و قلمرو خود انجام خواهند داد».

وی گفت که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا و تحمیل یک دولت دست نشانده است که این کشور را با منابع طبیعی خود به یک مستعمره تبدیل کند.

