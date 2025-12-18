خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مادورو:

تحت هر شرایطی از حاکمیت ونزوئلا محافظت می‌کنیم

تحت هر شرایطی از حاکمیت ونزوئلا محافظت می‌کنیم
کد خبر : 1729547
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور ونزوئلا گفت که این کشور تحت هر شرایطی از حاکمیت خود محافظت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، گفت که این کشور آماده است تا تحت هر شرایطی از حاکمیت خود محافظت و از حقوقش بر قلمرو خود دفاع کند.

مادورو اظهار داشت: «جمهوری آزاد (ونزوئلا) می‌تواند تحت هر شرایطی از حاکمیت خود محافظت و حمایت کند».

رئیس جمهور ونزوئلا تصریح کرد: «مردم ما، در اتحاد کامل با نیروهای نظامی و پلیس، تمام تلاش خود را برای محافظت از حقوق تاریخی ما بر سرزمین، نفت، ذخایر معدنی و قلمرو خود انجام خواهند داد».

وی گفت که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا و تحمیل یک دولت دست نشانده است که این کشور را با منابع طبیعی خود به یک مستعمره تبدیل کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری