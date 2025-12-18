نخست وزیر قطر با معاون ترامپ دیدار کرد
نخست وزیر و وزیرخارجه قطر با معاون رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی»، نخست وزیر و وزیرخارجه این کشور امروز -پنجشنبه- با «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در واشنگتن دیدار کرد.
در بیانیه وزارت خارجه قطر افزوده شد: «در این دیدار، روابط استراتژیک نزدیک میان دولت قطر و ایالات متحده آمریکا، به همراه راههای حمایت و تقویت آن، علاوه بر تعدادی از موضوعات مورد علاقه مشترک، بررسی شد».