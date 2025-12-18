در حال حاضر هیچ پیشنهاد صلح نهایی برای اوکراین وجود ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که تیم‌های مذاکره‌کننده کی‌یف و واشنگتن دیدار می‌کنند.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان صلح اوکراین در مسیر ایالات متحده هستند و قصد دارند روزهای جمعه و شنبه با تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده دیدار کنند.

زلنسکی ‌گفت که در حال حاضر هیچ پیشنهاد صلح نهایی و هماهنگ‌شده‌ای وجود ندارد و بار دیگر از شرکا خواست تا در صورت امتناع روسیه از توقف جنگ، اوکراین را تقویت کنند.

