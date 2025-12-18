خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

در حال حاضر هیچ پیشنهاد صلح نهایی برای اوکراین وجود ندارد

در حال حاضر هیچ پیشنهاد صلح نهایی برای اوکراین وجود ندارد
کد خبر : 1729515
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت که تیم‌های مذاکره‌کننده کی‌یف و واشنگتن دیدار می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که تیم‌های مذاکره‌کننده کی‌یف و واشنگتن دیدار می‌کنند. 

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان صلح اوکراین در مسیر ایالات متحده هستند و قصد دارند روزهای جمعه و شنبه با تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده دیدار کنند.

زلنسکی ‌گفت که در حال حاضر هیچ پیشنهاد صلح نهایی و هماهنگ‌شده‌ای وجود ندارد و بار دیگر از شرکا خواست تا در صورت امتناع روسیه از توقف جنگ، اوکراین را تقویت کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری