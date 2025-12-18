خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فون در لاین:

باید به راه‌حلی برای تأمین مالی اوکراین برسیم

باید به راه‌حلی برای تأمین مالی اوکراین برسیم
کد خبر : 1729514
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون اروپا، امروز -پنج‌شنبه- اظهار داشت که رهبران شرکت‌کننده در اجلاس اتحادیه اروپا تا زمانی که راه‌حلی برای تأمین مالی اوکراین در دو سال آینده حاصل نشود، اجلاس را ترک نخواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، امروز -پنج‌شنبه- اظهار داشت که رهبران شرکت‌کننده در اجلاس اتحادیه اروپا تا زمانی که راه حلی برای تأمین مالی اوکراین در دو سال آینده حاصل نشود، اجلاس را ترک نخواهند کرد.

اورسولا فون در لاین پیش از جلسه شورای اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت:«"ما باید امروز راه حلی پیدا کنیم. ما شورای اروپا را بدون راه حلی برای تأمین مالی اوکراین در دو سال آینده ترک نخواهیم کرد. دو گزینه وجود دارد که یکی از آنها باید در شورای اروپا تصویب شود.»

وی پیشتر اعلام کرده بود که ‌دارایی‌های روسیه تا زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم دیگری نگیرد، مسدود خواهد ماند.‌

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری