به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، امروز -پنج‌شنبه- اظهار داشت که رهبران شرکت‌کننده در اجلاس اتحادیه اروپا تا زمانی که راه حلی برای تأمین مالی اوکراین در دو سال آینده حاصل نشود، اجلاس را ترک نخواهند کرد.

اورسولا فون در لاین پیش از جلسه شورای اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت:«"ما باید امروز راه حلی پیدا کنیم. ما شورای اروپا را بدون راه حلی برای تأمین مالی اوکراین در دو سال آینده ترک نخواهیم کرد. دو گزینه وجود دارد که یکی از آنها باید در شورای اروپا تصویب شود.»

وی پیشتر اعلام کرده بود که ‌دارایی‌های روسیه تا زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم دیگری نگیرد، مسدود خواهد ماند.‌

