به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، آکسیوس گزارش داد که انتظار می‌رود «کریل دیمیتریف»، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه، طی روزهای آتی برای مذاکره در مورد اوکراین به میامی سفر کند.

این وب‌سایت به نقل از یک مقام کاخ سفید و یک منبع آگاه این خبر را گزارش داد.

انتظار می‌رود دیمیتریف در میامی با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، و همچنین «جرد کوشنر»، مشاور و داماد ‌رئیس جمهور آمریکا، دیدار کند تا در مورد پیشنهادات ایالات متحده برای حل و فصل مناقشه اوکراین گف‌وتگو کنند.

این دیدار در چارچوب گزارش‌های قبلی پولیتیکو انجام می‌شود که نشان می‌دهد نمایندگان روسیه و آمریکا ممکن است این آخر هفته در میامی دیدار کنند تا در مورد راه‌های دستیابی به یک توافق مسالمت‌آمیز برای جنگ جاری در اوکراین گفت‌وگو کنند.

