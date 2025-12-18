سال آینده، سال اصلاحات گسترده است

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا طی یک سخنرانی خطاب به ملت این کشور، از برنامه‌های دولت خود برای اصلاحات گسترده اقتصادی، مالیاتی و مسکن خبر داد.

دونالد ترامپ اعلام کرد که دولت آمریکا سال آینده اصلاحاتی را در بخش مسکن به اجرا خواهد گذاشت. وی همچنین گفت رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به کاهش نرخ بهره اعتقاد دارد و در همین مسیر عمل خواهد کرد و نام وی به‌زودی اعلام می‌شود.

ترامپ با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولتش، اظهار داشت که قیمت داروها کاهش خواهد یافت و به‌واسطه تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده، کشورهای صادرکننده بخشی از هزینه این داروها را پرداخت خواهند کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود که در سال آینده تغییرات قانونی در نرخ‌های مالیاتی اعمال می‌شود و این کاهش‌ها به‌طور خاص شامل خانواده‌ها و سالمندان خواهد بود.

وی با بیان این‌که «بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا نتیجه مستقیم تعرفه‌های گمرکی است»، گفت که قیمت کالاهای مصرفی کاهش یافته و نرخ اشتغال در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

ترامپ همچنین ادعا کرد که دولت وی موفق شده است قاچاق مواد مخدر به آمریکا را متوقف کند و میزان توزیع آن در شهرهای این کشور تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه مدعی شد که طی چند ماه نخست ریاست‌جمهوری‌اش، کنترل مرزها به دست گرفته شده و امنیت به شهرهای اصلی این کشور بازگشته است.

انتهای پیام/