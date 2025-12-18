به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، رژیم صهیونیستی با ایجاد «پایگاه‌های جایگزین» و همکاری راهبردی با یونان و قبرس، خود را برای احتمال حمله نظامی به عمق ایران آماده می‌کند. این اقدام به تل‌آویو امکان می‌دهد در صورت هرگونه درگیری احتمالی، از امکانات جایگزین استفاده کرده و خسارات احتمالی را کاهش دهد.

بر اساس گزارش روزنامه عبری «معاریو»، همکاری اسرائیل با یونان و قبرس از جنبه‌های نظامی و لجستیکی اهمیت راهبردی دارد. یونان با داشتن نیروی هوایی مجهز به جنگنده‌های F-35 و F-16، امکاناتی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که می‌تواند در هرگونه درگیری احتمالی با ایران مورد استفاده قرار گیرد. قبرس نیز با نیروی هوایی کوچک اما توانمند و قابلیت حمل و نقل هوایی، نقش «ناو هواپیمابر» برای نیروی هوایی اسرائیل ایفا می‌کند.

رژیم صهیونیستی در آمادگی برای هرگونه رویارویی احتمالی، فرودگاه‌های قبرس و یونان را به‌عنوان پایگاه‌های جایگزین برای پروازهای نیروی هوایی خود تعیین کرده و خلبانان آموزش‌های ویژه‌ای برای بهره‌برداری از این پایگاه‌ها دیده‌اند.

ژنرال تومر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، اخیراً اقداماتی برای تقویت همکاری‌های نظامی با یونان و قبرس انجام داده است؛ از جمله برگزاری مانورهای مشترک و توسعه قابلیت‌های دفاعی یکپارچه سه‌جانبه.

این تحرکات در سایه نگرانی تل‌آویو از اقدامات ترکیه در شرق مدیترانه صورت گرفته است. اسرائیل نگران است که استقرار سامانه‌های راداری و دفاع هوایی ترکیه در سوریه، آزادی عمل نیروی هوایی این رژیم را محدود کند.

یونان نیز برنامه گسترده‌ای برای تقویت نیروی دفاعی خود دارد؛ از جمله اختصاص حدود ۲۸ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۶ برای نوسازی نیروهای مسلح، ایجاد سیستم دفاع هوایی چندلایه «درع آخیل» برای مقابله با پهپادها و جنگنده‌ها، و خرید جنگنده‌ها، ناوچه‌ها و زیردریایی‌های جدید از آمریکا و کشورهای اروپایی.

انتهای پیام/