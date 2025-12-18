خبرگزاری کار ایران
چرخش راهبردی اردوغان؛ فاصله گرفتن از مسکو برای دریافت اف-۳۵

ترکیه در تلاش است با بازگرداندن سامانه‌های دفاع هوایی روسی اس-۴۰۰، تحریم‌های آمریکا علیه صنعت دفاعی خود را رفع کرده و مسیر خرید جنگنده‌های اف-۳۵ را باز کند. این اقدام می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط آنکارا با واشنگتن رقم بزند.

به گزارش ایلنا، بلومبرگ، روز چهارشنبه گزارش داد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، خواسته است تا سامانه‌های پدافند هوایی «اس-۴۰۰» که نزدیک به یک دهه پیش از روسیه خریداری شده، بازگردانده شود. این اقدام با هدف جلب نظر مساعد آمریکا برای فروش جنگنده‌های پیشرفته «اف-۳۵» به آنکارا انجام شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که مادامی که ترکیه این سامانه‌های روسی را در اختیار داشته باشد، موضع واشنگتن در خصوص فروش جنگنده‌های «اف-۳۵» بدون تغییر باقی خواهد ماند و هرگونه معامله باید مطابق با قوانین جاری و به ویژه قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (CAATSA) انجام شود.

به گفته منابع مطلع، کنار گذاشتن تجهیزات نظامی روسیه می‌تواند روابط ترکیه با آمریکا را بهبود بخشد و راه را برای رفع تحریم‌ها و دسترسی آنکارا به هواپیماهای «اف-۳۵» هموار کند. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، پیش‌بینی کرده است که این موضوع ظرف چهار تا شش ماه آینده حل و فصل شود.

ترکیه سامانه‌های اس-۴۰۰ را در دوره‌ای خریداری کرد که روابطش با متحدان ناتو دچار سردی بود و واشنگتن نیز در نهایت با اعمال تحریم و حذف ترکیه از برنامه «اف-۳۵» واکنش نشان داد. آنکارا امیدوار است با ایفای نقش میانجی میان روسیه و اوکراین، مسکو نسبت به بازگرداندن این سامانه‌ها انعطاف نشان دهد و همزمان بخشی از هزینه پرداخت‌شده را بازپس گیرد.

کارشناسان نظامی هشدار داده‌اند که در صورت استفاده همزمان ترکیه از سامانه‌های اس-۴۰۰ و جنگنده‌های غربی، ممکن است روسیه به اطلاعات حساس ناتو دست یابد. با این حال، سامانه‌های روسی تاکنون در ترکیه عملیاتی نشده‌اند.

ترکیه پس از ایالات متحده، دارای بزرگ‌ترین ارتش در ناتو است و همواره به نزدیکی بیش از حد به مسکو متهم شده است، اما اردوغان تأکید دارد که کشورش به سیاست خارجی متوازن و مستقل نیاز دارد.

جنگنده‌های «اف-۳۵» ساخت شرکت لاکهید مارتین، به عنوان پیشرفته‌ترین هواپیماهای رزمی جهان شناخته می‌شوند و قابلیت هماهنگی با دیگر هواپیماها و پهپادها را دارند. هر فروند از این هواپیماها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قیمت دارد و نقش کلیدی در توان نظامی کشورهای ناتو ایفا می‌کند.

 

