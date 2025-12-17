خبرگزاری کار ایران
حمله مجدد نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

منابع محلی فلسطینی از یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به شهرک «سیله‌الظهر» در جنوب شهر جنین، واقع در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش این منابع، نظامیان اسرائیلی با ورود به این شهرک اقدام به استقرار در چند نقطه و ایجاد ایست‌ و بازرسی موقت کردند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره بازداشت‌ها یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین همزمان با تشدید عملیات‌های میدانی در شمال کرانه باختری، به شهرک یعبد در جنوب‌غرب جنین یورش بردند.

بر اساس گزارش‌ها، این اقدام در ادامه سلسله عملیات‌های ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی‌نشین صورت گرفته است.

 

 

 

