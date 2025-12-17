نیروهای آمریکا به اکوادور اعزام شدند

به گزارش ایلنا، سفارت آمریکا در کیتو اعلام کرد که نیروهای این کشور به‌طور موقت به اکوادور اعزام شده‌اند و یک عملیات محدود با هدف «مقابله با قاچاق مواد مخدر» در این کشور آغاز شده است.

بر اساس بیانیه سفارت آمریکا، این عملیات در چارچوب همکاری‌های امنیتی دوجانبه و بنا به درخواست دولت اکوادور انجام می‌شود و هدف آن تقویت توانمندی‌های نظارتی، اطلاعاتی و عملیاتی برای «مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر» عنوان شده است.

سفارت آمریکا افزود که حضور نیروهای این کشور ماهیتی موقت دارد و این مأموریت با هماهنگی کامل با نهادهای اکوادوری و در چارچوب قوانین این کشور اجرا می‌شود. همچنین اعلام شد که این اقدام بخشی از «تلاش‌های مشترک برای ارتقای امنیت منطقه‌ای و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی است».

