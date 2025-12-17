خبرگزاری کار ایران
سفارت ایالات متحده در کیتو:

نیروهای آمریکا به اکوادور اعزام شدند

سفارت آمریکا در کیتو اعلام کرد که نیروهای این کشور به‌طور موقت به اکوادور اعزام شده‌اند و یک عملیات محدود با هدف «مقابله با قاچاق مواد مخدر» در این کشور آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، سفارت آمریکا در کیتو اعلام کرد که نیروهای این کشور به‌طور موقت به اکوادور اعزام شده‌اند و یک عملیات محدود با هدف «مقابله با قاچاق مواد مخدر» در این کشور آغاز شده است.

بر اساس بیانیه سفارت آمریکا، این عملیات در چارچوب همکاری‌های امنیتی دوجانبه و بنا به درخواست دولت اکوادور انجام می‌شود و هدف آن تقویت توانمندی‌های نظارتی، اطلاعاتی و عملیاتی برای «مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر» عنوان شده است.

سفارت آمریکا افزود که حضور نیروهای این کشور ماهیتی موقت دارد و این مأموریت با هماهنگی کامل با نهادهای اکوادوری و در چارچوب قوانین این کشور اجرا می‌شود. همچنین اعلام شد که این اقدام بخشی از «تلاش‌های مشترک برای ارتقای امنیت منطقه‌ای و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی است».

 

 

