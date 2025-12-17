به گزارش ایلنا، منابع محلی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی با گلوله‌باران توپخانه‌ای، منطقه «تل احمر» در شرق حومه قنیطره را هدف قرار داده است.

به گفته این منابع، این حمله توپخانه‌ای از مواضع نیروهای اشغالگر انجام شده و هنوز جزئیات بیشتری درباره تلفات احتمالی یا خسارات مادی منتشر نشده است.

این اقدام در ادامه تنش‌های امنیتی اخیر در مناطق جنوبی سوریه صورت گرفته است.

