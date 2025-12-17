تصویب ممنوعیت تدریجی واردات گاز مایع روسیه از سوی پارلمان اروپا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اعضای پارلمان اروپا ‌به تصویب ممنوعیت تدریجی واردات گاز طبیعی مایع و خط لوله از روسیه از سال ۲۰۲۶ رای دادند.

این قانون که قبلاً با شورای اتحادیه اروپا توافق شده بود، با ۵۰۰ رای موافق در برابر ۱۲۰ رای مخالف و ۳۲ رای ممتنع تصویب شد.

گاز طبیعی مایع روسیه که به صورت تک محموله عرضه می‌شود، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در اوایل سال ۲۰۲۶ از اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد، در حالی که واردات گاز از طریق خط لوله تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ به تدریج متوقف خواهد شد.

در طول مذاکرات، قانونگذاران مشترک، جدول زمانی حذف تدریجی اکثر قراردادهای وارداتی را پیش بردند.

قانون جدید همچنین مجازات‌هایی را برای کشورهای عضو علیه اپراتورهای متخلف تعیین می‌کند.

