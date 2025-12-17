منابع آگاه گزارش دادند:
آمریکا در حال آمادهسازی بسته جدیدی از تحریمها علیه روسیه است
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده در حال آمادهسازی بسته جدیدی از تحریمها علیه روسیه است که ممکن است این هفته اعلام شود.
این خبرگزاری خاطرنشان کرد که «ایالات متحده در حال آمادهسازی بسته جدیدی از تحریمها است که بخش انرژی روسیه را با هدف افزایش فشار بر مسکو هدف قرار میدهد و این اقدامات جدید در روزهای آینده اعلام خواهد شد.»
به گفته این منابع، تحریمهای پیشبینیشده ایالات متحده ممکن است تانکرهای نفتی مظنون به حمل نفت خام روسیه و همچنین شرکتهای تجاری که فروش آن را تسهیل میکنند، هدف قرار دهد.
منابع آگاه به این موضوع به بلومبرگ گفتند که وزیر خزانهداری ایالات متحده، در دیدار با گروهی از سفرای اروپایی در اوایل این هفته، در مورد طرحهای اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه گفتوگو کرده و تأکید کرد که تصمیم نهایی در این مورد بر عهده رئیسجمهور ایالات متحده است.