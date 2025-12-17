اصرار ترامپ برای دیدار سهجانبه با نتانیاهو و السیسی درباره غزه و ایران
رئیسجمهور آمریکا قصد دارد نشستی سهجانبه با حضور عبدالفتاح السیسی و بنیامین نتانیاهو برگزار کند تا مرحله دوم طرح ترامپ در غزه بررسی و تحولات پرونده ایران در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، همزمان با آمادهسازیها برای سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به ایالات متحده، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حال تلاش برای برگزاری نشست سهجانبهای است که عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، نیز در آن حضور داشته باشد.
یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه ۱۳ تلویزیون این رژیم اعلام کرد که تلآویو با برگزاری این نشست موافقت کرده و تأکید کرد که «تمرکز اصلی جلسه بر پیشبرد مرحله بعدی توافق در غزه و بررسی تحولات مربوط به پرونده ایران خواهد بود».
بر اساس گزارش این شبکه، روز پنجشنبه گفتوگویی حیاتی در منزل نتانیاهو برگزار خواهد شد که محور آن مرحله دوم طرح ترامپ در غزه است. ارتش اسرائیل نیز برنامهای شامل دو سناریو ارائه خواهد کرد: ادامه اجرای طرح ترامپ یا از سرگیری درگیریها.
در روزهای اخیر، از دستگاه امنیتی اسرائیل خواسته شده است تا گزینههای جایگزین برای اقدامات آتی در غزه را آماده کند، چه از طریق بازگشت به درگیری و چه با حرکت به سوی مرحله دوم طرح آمریکایی که رئیسجمهور ترامپ طی دو هفته گذشته اعلام کرده است.
انتظار میرود دستگاه امنیتی در صورت تصمیم برای از سرگیری درگیریها، گزینههای عملیاتی را به نخستوزیر ارائه کند، به ویژه اگر دولت اعتمادی به نیروی چندملیتی برای خلع سلاح حماس نداشته باشد.
همزمان، طرحی برای اجرای بخشی از طرح ترامپ نیز ارائه خواهد شد که شامل بازگشایی کامل گذرگاه رفح، حضور نهادهای بینالمللی برای مدیریت پیامدهای جنگ و آغاز روند بازسازی غزه است.
چند روز پیش، ترامپ به آنچه «شورای جهانی صلح» نامید، اشاره کرد که قرار است روز بعد از جنگ غزه را مدیریت کند و تأکید کرد که اعضای آن اوایل سال ۲۰۲۶ معرفی خواهند شد.
وی گفت: «این شورا یکی از افسانهایترین شوراها خواهد بود. همه رهبران بزرگ میخواهند بخشی از آن باشند و ما افرادی را انتخاب میکنیم که دقیقا بدانند چه کاری انجام میدهند».