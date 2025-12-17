به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، امروز -چهارشنبه- پیش از اجلاس رهبران اتحادیه اروپا گفت که روسیه در تلاشی که با میانجیگری آمریکا برای صلح با اوکراین انجام می‌شود، خواسته‌های «غیرمنطقی» مطرح می‌کند.

ملونی همچنین به پارلمان ایتالیا گفت که یافتن راهی قانونی برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به تأمین مالی اوکراین همچنان «به هیچ وجه آسان نیست».

وی بار دیگر حمایت ایتالیا از کی‌یف را تأیید کرد و اصرار داشت که مسکو باید خسارات جنگ را بپردازد، در حالی که تأکید کرد که هرگونه اقدامی از سوی اتحادیه اروپا نیاز به مبنای قانونی محکمی دارد.

انتهای پیام/