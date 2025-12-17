وانگ یی:
راهحل دو دولتی همچنان تنها راهکار قابل اجراست
وزیر خارجه چین، ضمن تأکید بر پایبندی پکن به راهحل تشکیل دو دولتی، از آمادگی کشورش برای تقویت همکاریها با کشورهای منطقه در زمینههای نوین و سنتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه چین، ضمن تأکید بر پایبندی پکن به راهحل تشکیل دو دولتی، از آمادگی کشورش برای تقویت همکاریها با کشورهای منطقه در زمینههای نوین و سنتی خبر داد.
«وانگ یی»، وزیر خارجه چین در اظهاراتی پس از بازدید از سه کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اردن از ۱۲ تا ۱۶ دسامبر، تأکید کرد که راهحل دو دولتی همچنان تنها راهکار قابل اجرا برای نزاع میان اسرائیل و فلسطین است.
وی در ادامه افزود که اصل حکمرانی فلسطینیان بر فلسطین، پایه و اساس مهمی برای این راهکار است.
وانگ یی ادامه داد که هرگونه مقدمهچینی برای آینده غزه بایستی عزم و اراده ملت فلسطین را محترم شمرده و نگرانیهای مشروع کشورهای منطقه را در نظر بگیرد.