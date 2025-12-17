خبرگزاری کار ایران
موضع روسیه مخالف با استقرار نیروهای خارجی در اوکراین است

موضع روسیه مخالف با استقرار نیروهای خارجی در اوکراین است
کرملین ‌اعلام کرد که موضع روسیه در مورد استقرار هرگونه نیروی نظامی اروپایی در اوکراین تحت یک توافق صلح احتمالی با میانجیگری ایالات متحده در آینده، کاملاً شناخته شده است، اما این موضوع می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

نیویورک تایمز گزارش داد که طبق پیشنهادهای فعلی ایالات متحده، اوکراین از غرب تضمین امنیتی دریافت خواهد کرد و یک نیروی نظامی به رهبری اروپا با فعالیت در غرب اوکراین و دور از خطوط مقدم، به اوکراین کمک خواهد کرد.

«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوالی در مورد این گزارش‌ها گفت که نمی‌خواهد در مورد دیپلماسی به رسانه‌ها توضیح مفصلی بدهد، اما موضع روسیه - مخالفت با هرگونه استقرار - واضح است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «موضع ما در مورد نیروهای نظامی خارجی در خاک اوکراین کاملاً شناخته شده است. این موضوع کاملاً شناخته شده، کاملاً ثابت و قابل درک است. اما باز هم، این موضوعی برای بحث است.»

 

