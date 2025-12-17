اروپا در آمادهباش کامل؛ احتمال آغاز جنگ با روسیه تا ۲۰۳۰
اروپا با افزایش بیسابقه هشدارهای امنیتی و تحرکات نظامی، خود را برای سناریوی رویارویی احتمالی با روسیه آماده میکند؛ بهگونهای که مقامات و نهادهای اطلاعاتی غربی از احتمال وقوع جنگی گسترده تا سال ۲۰۳۰ خبر میدهند و همزمان، تردیدها درباره تداوم حمایت نظامی آمریکا از قاره سبز افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، از حوزه بالتیک تا لندن و از شرق تا غرب اروپا، این قاره در حال آمادهباش و تمرکز جدی در برابر آنچه تهدید قریبالوقوع روسیه خوانده میشود، قرار دارد. کارشناسان و مقامات اروپایی بر این باورند که رویارویی با روسیه ممکن است اجتنابناپذیر باشد، اگرچه زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.
هشدارها و اظهارات کمسابقه مقامات سیاسی و نظامی اروپا نشاندهنده افزایش چشمگیر نگرانیهای امنیتی در قارهای است که پس از دو جنگ جهانی بازسازی شده و بر پایه همگرایی و رشد اقتصادی مشترک شکل گرفته است. تقریبا هفتهای نیست که یک دولت اروپایی یا فرمانده نظامی و امنیتی، درباره احتمال وقوع جنگ با روسیه هشدار ندهد.
نشست هلسینکی که روز سهشنبه با حضور هشت رهبر اروپایی برگزار شد، این نگرانیها را تأیید کرد. این نشست پس از ارائه استراتژی امنیتی آمریکا توسط دونالد ترامپ در هفته گذشته برگزار شد و اروپاییها را به این نتیجه رساند که «کاهش وابستگی» به واشنگتن به امری واقعی و ضروری تبدیل شده است.
بیانیه پایانی این نشست بر «ضرورت اولویت دادن به مناطق شرقی اتحادیه اروپا از طریق رویکردی هماهنگ و چندجانبه» تأکید کرد. رهبران اروپایی افزودند که این اقدامات شامل تقویت توان رزمی زمینی، پدافند هوایی و موشکی، محافظت از مرزها و زیرساختهای حیاتی، تحرکات نظامی و اقدامات مقابلهای خواهد بود.
آنها همچنین تأکید کردند که حفاظت از مناطق شرقی اروپا مسئولیتی مشترک است و باید بهصورت فوری و با رهبری و اراده قاطع انجام شود.
در روزهای اخیر، فریدریش میرتس، معاون صدراعظم آلمان، استراتژی ولادیمیر پوتین در اوکراین را با سیاستهای هیتلر در سال ۱۹۳۸ مقایسه کرده و هشدار داد که روسیه در صورت سقوط اوکراین، احتمالا جنگ خود را به دیگر کشورهای اروپایی گسترش خواهد داد.
این اظهارات در پی هشدارهای مارک روته، دبیرکل ناتو، مطرح شد که از « خطر وقوع جنگ در مرزهای اروپا» خبر داد و اعلام کرد روسیه ممکن است ظرف پنج سال آینده علیه ناتو از نیروی نظامی استفاده کند. همزمان، رئیس ستاد ارتش فرانسه نیز نسبت به تهدیدهای روسیه هشدار داد و تأکید کرد که آمادهباش کامل برای مقابله با هرگونه خطر ضروری است.
تحلیلهای امنیتی و اطلاعاتی در فرانسه پیشبینی کردهاند که احتمال وقوع جنگ با روسیه تا سال ۲۰۳۰ وجود دارد. همزمان نگرانیهایی مطرح است که رویکرد احتمالی انزواگرایانه آمریکا ممکن است مانع از ارائه حمایت واشنگتن به اروپا در صورت حمله روسیه شود.
استراتژی امنیت ملی آمریکا که این ماه منتشر شد، بر جلوگیری از گسترش جنگ در اروپا و بازگرداندن ثبات راهبردی با روسیه تأکید دارد، بدون اینکه مسکو برای نخستین بار طی سالها به عنوان «دشمن» رسمی معرفی شود. در همین حال، بلیز متریولی، رئیس سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (MI6)، هشدار داده است که روسیه همچنان به تلاشهای خود برای بیثبات کردن اروپا ادامه خواهد داد.
این پیامها نشاندهنده تغییر نگرش بنیادین در قاره سبز است؛ اتحادیه اروپا با حمایت و تشویق واشنگتن پس از دو جنگ جهانی شکل گرفت و در طول دههها هزینههای نظامی کاهش یافته و منابع مالی عمدتاً به برنامههای اجتماعی اختصاص یافته است.