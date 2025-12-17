خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع آگاه گزارش دادند:‌

فشار آمریکا بر پاکستان برای مشارکت در نیروی بین‌المللی در غزه

فشار آمریکا بر پاکستان برای مشارکت در نیروی بین‌المللی در غزه
کد خبر : 1729127
لینک کوتاه کپی شد.

رویترز از احتمال دیدار قریب الوقوع رئیس‌جمهور آمریکا و فرمانده ارتش پاکستان‌ و فشار واشنگتن بر اسلام آباد برای مشارکت در نیروی بین‌المللی در غزه خبر داد.

 به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منابع آگاه به رویترز خبر دادند که انتظار می‌رود «عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان طی هفته‌های آتی برای دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کند.

 رویترز افزود که آمریکا بر پاکستان فشار وارد می‌کند تا در نیروهای ثبات بخش بین‌المللی در غزه مشارکت داشته باشد، ‌اقدامی ‌که تحلیلگران می‌گویند می‌تواند واکنش‌های داخلی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای استقرار حدود ۵ هزار سرباز در غزه همزمان با آغاز سال جاری میلادی است. این امکان نیز وجود دارد که در پایان سال ۲۰۲۶، تعداد سربازان به ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری