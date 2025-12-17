به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منابع آگاه به رویترز خبر دادند که انتظار می‌رود «عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان طی هفته‌های آتی برای دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کند.

رویترز افزود که آمریکا بر پاکستان فشار وارد می‌کند تا در نیروهای ثبات بخش بین‌المللی در غزه مشارکت داشته باشد، ‌اقدامی ‌که تحلیلگران می‌گویند می‌تواند واکنش‌های داخلی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای استقرار حدود ۵ هزار سرباز در غزه همزمان با آغاز سال جاری میلادی است. این امکان نیز وجود دارد که در پایان سال ۲۰۲۶، تعداد سربازان به ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.

