منابع آگاه گزارش دادند:
فشار آمریکا بر پاکستان برای مشارکت در نیروی بینالمللی در غزه
رویترز از احتمال دیدار قریب الوقوع رئیسجمهور آمریکا و فرمانده ارتش پاکستان و فشار واشنگتن بر اسلام آباد برای مشارکت در نیروی بینالمللی در غزه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منابع آگاه به رویترز خبر دادند که انتظار میرود «عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان طی هفتههای آتی برای دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا به واشنگتن سفر کند.
رویترز افزود که آمریکا بر پاکستان فشار وارد میکند تا در نیروهای ثبات بخش بینالمللی در غزه مشارکت داشته باشد، اقدامی که تحلیلگران میگویند میتواند واکنشهای داخلی گستردهای به دنبال داشته باشد.
واشنگتن در حال برنامهریزی برای استقرار حدود ۵ هزار سرباز در غزه همزمان با آغاز سال جاری میلادی است. این امکان نیز وجود دارد که در پایان سال ۲۰۲۶، تعداد سربازان به ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.