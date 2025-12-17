لاوروف: گفتوگوی ایران و روسیه بسیار ارزشمند است
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو گفتوگو بین وزارتهای خارجه ایران و این کشور را بسیار ارزشمند میداند.
«سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه طی دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: «بسیار مهم است که ما در طول سال ۲۰۲۵ میلادی، پنجمین دیدار خود را برگزار میکنیم؛ دیدارهایی که نشاندهنده علاقمندی و تماسهای تنگاتنگ بین وزارتخانههای امور خارجه دو کشور و همچنین نشاندهنده هماهنگی نزدیک بین دو کشور است».
لاوروف در ادامه گفت: «علاوه بر این، امروز ما یک سندی را امضا میکنیم؛ یعنی برای اولینبار در تاریخ، برنامه رایزنیهای بین وزارتخانههای امور خارجه کشورهایمان را برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را امضا میکنیم.»
وی همچنین گفت: «البته سند اصلی برای روابط ما معاهده مشارکت راهبردی جامع بین ایران و روسیه است که امضا و اجرایی شد. این معاهده ویژگی خاص روابط بین دو کشور را ثبت و زمینهها و چشمانداز را برای افق ۲۰ ساله تعیین میکند.»
لاوروف با اشاره به رایزنی «ولادیمیر پوتین» و «مسعود پزشکیان» روسایجمهور ایران و روسیه در ترکمنستان گفت: «چند روز پیش روسای جمهور دو کشور در عشقآباد دیدار کردند و وظایف و اهداف ناشی از این معاهده را مطرح کردند. امروز ما فرصت خوبی را داریم تا سهم و نقش وزارتخانههای امور خارجه را مطرح کنیم.»
وزیر خارجه روسیه در پایان اظهارات خود گفت: «من مطمئن هستم که امروز میتوانیم به مسائل منطقهای و بینالمللی توجه خاصی را داشته باشیم و البته این امر به ما فرصت میدهد هماهنگی بیشتری داشته باشیم. وضعیت پیرامون برنامه هستهای ایران، تحولات در خاورمیانه بهویژه وضعیت فلسطین و موضوعات دیگر نیز مطرح میشود.»