‌به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سخنگوی وزارت ‌خارجه چین، در یک نشست خبری گفت که مقامات چینی با استفاده اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدود شده روسیه در راستای منافع اوکراین مخالف هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده احتمالی از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای نیازهای کی‌یف، اعتماد چین به فضای سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند، گفت: «چین همواره با تحریم‌های یکجانبه‌ای که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل نیستند، مخالف است.»

این دیپلمات چینی خاطرنشان کرد که پکن از ایجاد «فضای مثبت و شرایط مطلوب برای پیشبرد گفتگو و مذاکره» از طریق تلاش‌های همه طرف‌های ذینفع حمایت می‌کند. او بر لزوم حل سیاسی بحران اوکراین تأکید کرد، «نه برعکس».

انتهای پیام/