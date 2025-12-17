هشدار بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر به لبنان
وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور درباره سفر به لبنان و حضور در برخی مناطق این کشور از جمله بیروت و حومه آن هشدار داد.
در دستورالعمل بهروزرسانی شده وزارت خارجه بریتانیا در این زمینه آمده است، وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان خود توصیه میکند به بخشهای وسیعی از لبنان از جمله بیروت و حومه جنوبی آن، جنوب رود لیطانی، استان النبطیه، مناطق وسیعی در بقاع و بعلبک – هرمل، مناطقی در شمال و استان عکار، اردوگاههای فلسطینی و برخی مناطق نزدیک به مرزهای لبنان و سوریه سفر نکنند.
بر اساس این دستورالعمل، این مناطق با نقشه و ذکر جزئیات در توصیهنامههای رسمی درباره سفر به لبنان، مشخص شده است.