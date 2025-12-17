خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش محوبیت ترامپ در آخرین نظرسنجی‌ها

کاهش محوبیت ترامپ در آخرین نظرسنجی‌ها
کد خبر : 1728999
لینک کوتاه کپی شد.

آخرین نظرسنجی‌ها از افول محوبیت رئیس جمهور آمریکا حکایت دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آخرین نظرسنجی‌ها از افول محوبیت رئیس جمهور آمریکا حکایت دارد.

 در نتایج نظرسنجی جدیدی که از سوی شرکت‌های افکارسنجی «رویترز/ایپسوس» برگزار شده یکی از پایین‌ترین محبوبیت‌ها برای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ثبت شده است.

 در این نظرسنجی هم‌حزبی‌های دونالد ترامپ به او در زمینه مدیریت اقتصاد نمره پایینی داده‌اند.

در این نظرسنجی، ۳۹ درصد بزرگسالان آمریکایی عملکرد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش را تایید کرده‌اند که کمتر از رقم محبوبیت ۴۱ درصدی است که در نظرسنجی اوایل دسامبر برای او ثبت شد.

در نظرسنجی جدید مشخص شد تنها ۳۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی‌ مدیریت اقتصادی آمریکا توسط ترامپ را تایید می‌کنند و این پایین‌ترین نمره ثبت شده برای رئیس‌جمهور آمریکا در این بخش در طی سال جاری میلادی است.

همچنین ۸۵ درصد از جمهوریخواهان همچنین پشتیبان ترامپ هستند؛ درصدی که نسبت به نظرسنجی اوایل ماه جاری میلادی تغییری نکرده است. اما در نظرسنجی جدید درصد جمهوریخواهانی که از نظر آنها ترامپ عملکرد خوبی در بخش اقتصاد نشان داده، به ۷۲ درصد تنزل یافته در حالی که در نظرسنجی اوایل ماه جاری رقم ۷۸ درصدی برای آن ثبت شد و حالا به پایین‌ترین حد خود در طی سال جاری میلادی رسیده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری