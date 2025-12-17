به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آخرین نظرسنجی‌ها از افول محوبیت رئیس جمهور آمریکا حکایت دارد.

در نتایج نظرسنجی جدیدی که از سوی شرکت‌های افکارسنجی «رویترز/ایپسوس» برگزار شده یکی از پایین‌ترین محبوبیت‌ها برای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ثبت شده است.

در این نظرسنجی هم‌حزبی‌های دونالد ترامپ به او در زمینه مدیریت اقتصاد نمره پایینی داده‌اند.

در این نظرسنجی، ۳۹ درصد بزرگسالان آمریکایی عملکرد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش را تایید کرده‌اند که کمتر از رقم محبوبیت ۴۱ درصدی است که در نظرسنجی اوایل دسامبر برای او ثبت شد.

در نظرسنجی جدید مشخص شد تنها ۳۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی‌ مدیریت اقتصادی آمریکا توسط ترامپ را تایید می‌کنند و این پایین‌ترین نمره ثبت شده برای رئیس‌جمهور آمریکا در این بخش در طی سال جاری میلادی است.

همچنین ۸۵ درصد از جمهوریخواهان همچنین پشتیبان ترامپ هستند؛ درصدی که نسبت به نظرسنجی اوایل ماه جاری میلادی تغییری نکرده است. اما در نظرسنجی جدید درصد جمهوریخواهانی که از نظر آنها ترامپ عملکرد خوبی در بخش اقتصاد نشان داده، به ۷۲ درصد تنزل یافته در حالی که در نظرسنجی اوایل ماه جاری رقم ۷۸ درصدی برای آن ثبت شد و حالا به پایین‌ترین حد خود در طی سال جاری میلادی رسیده است.

