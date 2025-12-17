به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ روزنامه خمر تایمز به نقل از ‌سخنگوی وزارت دفاع ملی کامبوج، گزارش داد که تعداد کشته‌شدگان کامبوجی در درگیری مرزی با تایلند که از ابتدای این ماه تشدید شده است، از ۱۵ کشته قبلی به ۱۷ نفر افزایش یافته است.

این سخنگو اظهار داشت: «از زمان آغاز حمله ارتش تایلند در ۷ دسامبر ۲۰۲۵، ۱۷ کامبوجی، از جمله یک نوزاد، کشته و ۷۷ نفر زخمی شده‌اند.»

به گفته وی، استفاده ارتش تایلند از سلاح‌های سنگین، جنگنده‌های اف-۱۶، موشک‌اندازها، پهپادها، بمب‌های خوشه‌ای و گازهای سمی و همچنین تهاجم یک گروه نظامی قابل توجه به خاک کامبوج، نقض آشکار منشور سازمان ملل، منشور آسه‌آن و اصول اساسی حقوق بین‌الملل است.

