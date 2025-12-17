خبرگزاری کار ایران
یک تحقیق نشان داد:

ضرر هنگفت اقتصاد آلمان در پی تحریم روسیه

بر اساس تحلیلی که خبرگزاری نووستی از داده‌های یورواستات انجام داده است، اقتصاد آلمان از زمان اعمال تحریم‌های غرب علیه مسکو، ضررهای قابل توجهی در صادرات خود به بازار روسیه متحمل شده است.

داده‌ها حاکی از کاهش تکان‌دهنده ارزش صادرات آلمان به روسیه است. از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۱، قبل از شروع بحران اوکراین و تحریم‌های مرتبط با آن، صادرات کالا و خدمات آلمان به روسیه تقریباً ۱۹.۶ میلیارد یورو بود. در مدت مشابه امسال، این رقم به تنها ۵.۲ میلیارد یورو کاهش یافته است.

داده‌ها حاکی از کاهش تکان‌دهنده ارزش صادرات آلمان به روسیه است. از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۱، قبل از شروع بحران اوکراین و تحریم‌های مرتبط با آن، صادرات کالا و خدمات آلمان به روسیه تقریباً ۱۹.۶ میلیارد یورو بود. در مدت مشابه امسال، این رقم به تنها ۵.۲ میلیارد یورو کاهش یافته است.

این کاهش به این معنی است که آلمان ۷۳.۵ درصد از صادرات سالانه خود به بازار روسیه را از دست داده است. به طور ماهانه، میانگین درآمد ماهانه شرکت‌های آلمانی از روسیه از ۲.۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به تقریباً ۵۸۴ میلیون یورو در سال جاری کاهش یافته است.


 

