محکومیت طرح اسرائیل برای شهرکسازیهای جدید از سوی عربستان
وزارت خارجه عربستان سعودی، موافقت مقامات اسرائیلی با ایجاد ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قطعنامههای مربوطه سازمان ملل دانست.
پادشاهی سعودی در بیانیه رسمی خود، ضمن تأکید بر حمایت بیدریغ خود از مردم فلسطین و تلاشها برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، مطابق با ابتکار صلح عربی، بار دیگر از جامعه بینالمللی خواست تا مسئولیت خود را در متوقف کردن این تخلفات بر عهده بگیرند.
این تصمیم که روز پنجشنبه گذشته توسط کابینه اسرائیل تصویب شد، بخشی از کمپین گستردهتر راست افراطی به رهبری «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی این رژیم، برای گسترش شهرکسازیها، از جمله قانونی کردن مجدد دو شهرک تخلیهشده در سال ۲۰۰۵ است.