جنگ در سودان باید پایان یابد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «انور قرقاش»، مشاور دیپلماتیک رئیس‌جمهور امارات متحده عربی، خواستار آتش‌بس فوری در سودان شد و نسبت به نقض‌های جدی در این کشور، به‌ویژه قتل‌های قومی، هشدار داد.

قرقاش از طریق حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس تأیید کرد که «آنچه در سودان، از الفاشر تا واد مدنی، اتفاق می‌افتد، نمایانگر وحشت یک جنگ داخلی است و باید پایان یابد.»

وی جنایات با انگیزه قومی را «جنایات فجیعی که نیاز به پاسخگویی و دستیابی به عدالت دارند» توصیف کرد.

طبق بیانیه منتشر شده توسط گفتگوی چهارجانبه، او توضیح داد که «بحران سودان را نمی‌توان از طریق نظامی حل کرد» و بر لزوم آتش‌بس فوری، تضمین دسترسی بدون مانع برای کمک‌های بشردوستانه و انتقال آرام به یک دولت غیرنظامی مستقل تأکید کرد.

انتهای پیام/