به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «وی سون-ناک»، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، اعلام کرد که سئول در حال بررسی یک توافق دوجانبه جداگانه با ایالات متحده به عنوان بخشی از برنامه‌های خود برای ساخت یک زیردریایی هسته‌ای است.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که این بیانیه در حالی منتشر شد که وی سون-ناک روز گذشته -سه‌شنبه- برای مشاوره به واشنگتن رفت.

سون ناک به خبرنگاران گفت: «در مورد استرالیا، طبق بخش ۹۱ قانون انرژی اتمی ایالات متحده، که مستلزم یک توافق دوجانبه جداگانه است، استثنایی قائل شده است... از آنجایی که ما نیز ممکن است به آن نیاز داشته باشیم، من این گزینه را بررسی خواهم کرد.»

