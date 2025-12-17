لوکاشنکو: باید اقدامی سریع برای پایان جنگ اوکراین صورت بگیرد
رئیسجمهور بلاروس، خواستار اقدام سریع برای پایان دادن به درگیری در اوکراین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیسجمهور بلاروس، خواستار اقدام سریع برای پایان دادن به درگیری در اوکراین شد.
وی گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، حق داشته است که برای حل و فصل سریع این مناقشه فشار بیاورد، و افزود که اگر سیاستهای او از ابتدا اعمال میشد، ممکن بود این درگیری رخ ندهد.
لوکاشنکو به تلویزیون آمریکایی نیوزمکس گفت: «اکنون خیلی چیزها به موضع ترامپ و ایالات متحده آمریکا بستگی دارد. نکته اصلی این است که ترامپ از این موضع عقبنشینی نکند.»