ترامپ: دولت مادورو به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی تعیین شد

رئیس‌جمهور آمریکا، دولت ونزوئلا را «سازمان تروریستی خارجی» معرفی و اعلام کرد که دستور محاصره «کامل و تمام‌عیار» همه نفتکش‌های ورودی به این کشور و خروجی از آن کشور را صادر کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» اعلام کرد که به دلیل سرقت دارایی‌های آمریکا و فعالیت‌های غیرقانونی از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، دولت ونزوئلا به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.

وی در ادامه افزود: بنابراین امروز دستور محاصره کامل و تمام‌عیار تمامی نفتکش‌های تحریم‌شده ورودی و خروجی از ونزوئلا را صادر می‌کنم.

این اظهارات در حالی مطرح شد که یک هفته پیش، آمریکا یک نفتکش تحریم‌شده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده بود.

ترامپ همچنین تأکید کرد: آمریکا اجازه نخواهد داد مجرمان، تروریست‌ها یا کشورها، ملت ما را غارت، تهدید یا آسیب برسانند و هیچ حکومتی نفت، زمین یا دارایی خصمانه‌ای از آمریکا را تصاحب نکند. تمامی دارایی‌ها باید فورا به ایالات متحده بازگردانده شوند.

ترامپ مشخص نکرد که منظورش از زمین یا نفت دقیقا چیست. ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ نفت خود را ملی کرد. هوگو چاوز، رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا، بعد‌تر شرکت‌های فعال در ونزوئلا را مجبور کرد که کنترل اکثریت سهام و مدیریت خود را به شرکت نفت دولتی ونزوئلا «پی‌دی‌وی‌اس‌ای» واگذار کنند.

تصمیم ترامپ برای معرفی دولت ونزوئلا به‌عنوان یک سازمان تروریستی، ساعاتی پس از حضور پیت هگست و مارکو روبیو، وزرای جنگ و امور خارجه آمریکا، در جلسات توجیهی کنگره و ارائه گزارش به تمامی اعضای سنا و مجلس نمایندگان درباره اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب و به ویژه قایق‌های ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر اعلام شد.

افزایش نگرانی‌ها درباره کارزار نظامی آمریکا علیه قایق‌های ونزوئلایی از سوی دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان هم‌حزب ترامپ، پس از افشای دستور فرمانده عملیات در دوم سپتامبر برای حمله دوم به یک قایق ونزوئلایی تشدید شد؛ حمله‌ای که به مرگ دو بازمانده منجر شد. گروه‌های حقوق بشری این اقدام را نقض قوانین بین‌الملل خوانده‌اند.

 

