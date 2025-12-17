به گزارش ایلنا، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» فاش کرد که تهدید دوباره ایالات متحده به مصادره نفتکش‌های ونزوئلایی، موجب اختلال جدی در فعالیت معمول و پرتحرک کشتی‌های موسوم به «ناوگان پنهان» شده است؛ ناوگانی که نفت ونزوئلا را به چین و کوبا منتقل می‌کند.

داده‌های رهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد که شماری از نفتکش‌ها در بنادر ونزوئلا پهلو گرفته‌اند، در حالی که برخی دیگر مسیر خود را تغییر داده و از منطقه دور شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، تمامی نفتکش‌های مشمول تحریم که وارد ونزوئلا می‌شوند یا از آن خارج می‌گردند، به‌طور کامل محاصره می‌شوند. این اقدام، فشارهای دولت او علیه نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را تشدید کرده است.

به گفته سمیر مدنی، کارشناس رهگیری کشتی‌ها در وب‌سایت «TankerTrackers.com»، هفت نفتکش دیگر در بندر خوزه و بندر آموای ونزوئلا، پس از یک عملیات توقیف، حدود یک هفته است که از کار بازایستاده‌اند.

وال‌استریت ژورنال گزارش داد که سایر نفتکش‌های بسیار بزرگ نیز از نزدیک شدن به ونزوئلا اجتناب می‌کنند. داده‌ها حاکی از آن است که پنج کشتی که به‌سوی ونزوئلا در حرکت بودند، طی چهار یا پنج روز گذشته مسیر خود را تغییر داده و به بنادر دیگری بازگشته‌اند. یکی از این کشتی‌ها حامل نفتای روسیه بود؛ ماده‌ای رقیق‌کننده که ونزوئلا برای ترکیب با نفت سنگین خود از آن استفاده می‌کند. اما سایر کشتی‌ها خالی بودند.

تحلیلگران می‌گویند جریان‌های نقدی دولت مادورو پیش‌تر نیز به دلیل ناچار شدن به ارائه تخفیف‌های قابل توجه بر نفت خام ونزوئلا آسیب دیده است. بر اساس داده‌های «TankerTrackers.com»، ونزوئلا بین اول سپتامبر تا ۱۵ دسامبر روزانه نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده که حدود ۸۱ درصد آن به چین، ۱۷ درصد به ایالات متحده و نزدیک به ۲ درصد به کوبا ارسال شده است.

در مورد شرکت شورون، شرایط همچنان طبق روال عادی پیش می‌رود و این شرکت به اعزام نفتکش‌ها به سواحل خلیج مکزیک آمریکا ادامه می‌دهد. با وجود افزایش تنش‌ها میان دونالد ترامپ و نیکولاس مادورو، فعالیت‌های این شرکت تاکنون بدون تغییر و اختلال ادامه یافته است.

سخنگوی شرکت شورون اعلام کرد که فعالیت‌های این شرکت در ونزوئلا بدون وقفه و مطابق با قانون ادامه دارد. وی حضور شورون در ونزوئلا را عاملی برای ثبات اقتصاد محلی توصیف کرد و پرسش‌های مربوط به وضعیت امنیتی را به مقامات آمریکایی ارجاع داد.

در همین زمینه، کلی سیگل، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، به این روزنامه گفت: «شورون چه در دوران خوب و چه در دوران بد به بازار ونزوئلا پایبند مانده و شرایط نامساعد و طوفان‌های زیادی را تحمل کرده است.»

او افزود: «به‌نوعی، شورون نقشی فراتر از اندازه واقعی خود در آینده ونزوئلا ایفا می‌کند.»

شرکت شورون سال‌هاست به دلیل فعالیت‌هایش در ونزوئلا با انتقادهایی مواجه بوده، اما توانسته حضور خود را در این کشور حفظ کند و بیش از صد سال است که در آنجا فعالیت دارد. به گفته منتقدان، عملیات این شرکت به نفع مادورو تمام می‌شود؛ فردی که ایالات متحده او را به رهبری یک شبکه قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند و نظام حاکم بر ونزوئلا به درآمدهای نفتی وابسته است.

وال‌استریت ژورنال افزود: «اگر جریان نفت تحریم‌شده ونزوئلا برای مدت طولانی متوقف شود، یکی از منابع اصلی درآمد مادورو قطع خواهد شد. فروش نفت خام همواره بیش از ۹۰ درصد درآمد صادراتی ونزوئلا را تشکیل داده است.»

ایوانان رومرو، مشاور انرژی مستقر در هیوستون و معاون پیشین وزیر نفت ونزوئلا، به این روزنامه گفت که محاصره نفتی به پایان نظام مادورو منجر خواهد شد.

او افزود: «اگر ابتدا درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را کاهش دهید و سپس نفت را نیز حذف کنید، با فروپاشی نهایی روبه‌رو خواهیم بود. و اگر کشتی‌ها را هم مصادره کنید، برای این افراد تنها چند روز باقی خواهد ماند.»

رومرو در حال حاضر مشاور انرژی ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا، است.

انتهای پیام/