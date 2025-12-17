خبرگزاری کار ایران
به مستعمره هیچ قدرتی تبدیل نخواهیم شد

وزارت خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای، تهدیدهای اخیر دولت آمریکا علیه این کشور را به‌شدت محکوم و اعلام کرد که ونزوئلا هرگز به مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی تبدیل نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای، تهدیدهای اخیر دولت آمریکا علیه این کشور را به‌شدت محکوم و اعلام کرد که ونزوئلا هرگز به مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی تبدیل نخواهد شد.

در این بیانیه آمده است: «جمهوری بولیواری ونزوئلا بر حاکمیت کامل خود بر تمامی ثروت‌های ملی تأکید دارد و از حق مسلم خود برای آزادی کشتیرانی و بهره‌برداری مستقل از منابع طبیعی‌اش دفاع خواهد کرد، حتی در برابر تهدیدهایی که آشکارا به جنگ دامن می‌زنند».

وزارت خارجه ونزوئلا با اشاره به مواضع «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که وی در تلاش است با طرح ادعای یک «محاصره دریایی نظامی» به شکلی غیرعقلانی، مسیر سرقت ثروت‌های ملت ونزوئلا را هموار کند؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.

کاراکاس همچنین تأکید کرد که مردم ونزوئلا در چارچوب «اتحاد مردمی ـ نظامی» از انسجام و توان لازم برای دفاع از حقوق تاریخی خود برخوردارند و مسیر پیروزی در راه صلح، استقلال و حاکمیت ملی را ادامه خواهند داد.

در بخش دیگری از این بیانیه، دولت ونزوئلا از مردم آمریکا و ملت‌های جهان خواست تا این تهدیدها که ماهیت واقعی سیاست‌های واشنگتن و نیت آن برای غارت منابع کشورهای مستقل را آشکار می‌کند، رد کنند.

وزارت خارجه ونزوئلا در پایان با تأکید بر اینکه این کشور تسلیم فشار، تحریم یا ارعاب نخواهد شد، تصریح کرد: «کاراکاس به دفاع غیرمشروط از استقلال، تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت خود ادامه خواهد داد».

 

 

