خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید مجدد کوبا بر حمایت خدشه‌ناپذیر از مادورو

تأکید مجدد کوبا بر حمایت خدشه‌ناپذیر از مادورو
کد خبر : 1728861
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه کوبا با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن علیه کاراکاس، محاصره ونزوئلا را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تشدید خطرناک روند تجاوز علیه دولت بولیواری توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، «برونو رودریگز» وزیر خارجه کوبا با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن علیه کاراکاس، محاصره ونزوئلا را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تشدید خطرناک روند تجاوز علیه دولت بولیواری توصیف کرد.

وزیر خارجه کوبا اعلام کرد که هاوانا بر حمایت کامل و خدشه‌ناپذیر خود از «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا، انقلاب بولیواری چاوزی و اتحاد مردمی ـ نظامی این کشور تأکید می‌کند.

وی با محکوم کردن اقدامات ایالات متحده، محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ونزوئلا را اقدامی غیرقانونی دانست و گفت: «محاصره نوسط آمریکا نقض جدی حقوق بین‌الملل و تشدیدی تازه در مسیر سیاست‌های خصمانه علیه دولت بولیواری است».

وزیر خارجه کوبا تأکید کرد که کشورش هرگونه محاصره اقتصادی، سیاسی و دریایی علیه ونزوئلا را رد می‌کند و این اقدام‌ها را تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه‌ای و حاکمیت ملت‌ها می‌داند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری