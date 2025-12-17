به گزارش ایلنا، «برونو رودریگز» وزیر خارجه کوبا با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن علیه کاراکاس، محاصره ونزوئلا را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تشدید خطرناک روند تجاوز علیه دولت بولیواری توصیف کرد.

وزیر خارجه کوبا اعلام کرد که هاوانا بر حمایت کامل و خدشه‌ناپذیر خود از «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا، انقلاب بولیواری چاوزی و اتحاد مردمی ـ نظامی این کشور تأکید می‌کند.

وی با محکوم کردن اقدامات ایالات متحده، محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ونزوئلا را اقدامی غیرقانونی دانست و گفت: «محاصره نوسط آمریکا نقض جدی حقوق بین‌الملل و تشدیدی تازه در مسیر سیاست‌های خصمانه علیه دولت بولیواری است».

وزیر خارجه کوبا تأکید کرد که کشورش هرگونه محاصره اقتصادی، سیاسی و دریایی علیه ونزوئلا را رد می‌کند و این اقدام‌ها را تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه‌ای و حاکمیت ملت‌ها می‌داند.

