تأکید مجدد کوبا بر حمایت خدشهناپذیر از مادورو
وزیر خارجه کوبا با انتقاد شدید از سیاستهای واشنگتن علیه کاراکاس، محاصره ونزوئلا را نقض آشکار حقوق بینالملل و تشدید خطرناک روند تجاوز علیه دولت بولیواری توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، «برونو رودریگز» وزیر خارجه کوبا با انتقاد شدید از سیاستهای واشنگتن علیه کاراکاس، محاصره ونزوئلا را نقض آشکار حقوق بینالملل و تشدید خطرناک روند تجاوز علیه دولت بولیواری توصیف کرد.
وزیر خارجه کوبا اعلام کرد که هاوانا بر حمایت کامل و خدشهناپذیر خود از «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری قانونی ونزوئلا، انقلاب بولیواری چاوزی و اتحاد مردمی ـ نظامی این کشور تأکید میکند.
وی با محکوم کردن اقدامات ایالات متحده، محاصره دریایی اعمالشده علیه ونزوئلا را اقدامی غیرقانونی دانست و گفت: «محاصره نوسط آمریکا نقض جدی حقوق بینالملل و تشدیدی تازه در مسیر سیاستهای خصمانه علیه دولت بولیواری است».
وزیر خارجه کوبا تأکید کرد که کشورش هرگونه محاصره اقتصادی، سیاسی و دریایی علیه ونزوئلا را رد میکند و این اقدامها را تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقهای و حاکمیت ملتها میداند.