به گزارش ایلنا، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز پنج‌شنبه نشست «سرنوشت‌سازی» را برای بررسی نحوه انتقال به مرحله دوم تحولات در غزه برگزار خواهد کرد.

به گزارش این شبکه، قرار است این نشست روز پنج‌شنبه در منزل نتانیاهو برگزار شود و به‌طور مشخص به مرحله دوم طرح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای غزه اختصاص داشته باشد. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل در این جلسه دو سناریوی اصلی را ارائه خواهد کرد: اجرای طرح ترامپ یا ازسرگیری عملیات نظامی در غزه.

شبکه ۱۳ همچنین اعلام کرد که نتانیاهو کمتر از دو هفته دیگر به آمریکا سفر خواهد کرد و در میامی با دونالد ترامپ دیدار می‌کند. رایزنی درباره تحولات مرتبط با غزه، لبنان و ایران محور اصلی این دیدار است.

بر اساس این گزارش، پیش از سفر نتانیاهو به آمریکا، از نهادهای امنیتی و دفاعی خواسته شده است گزینه‌های جایگزین برای گام‌های بعدی در غزه را بررسی کنند؛ از جمله این‌که آیا اسرائیل باید به درگیری‌ها بازگردد یا وارد مرحله دوم طرح ترامپ شود. در همین چارچوب، ارتش اسرائیل گزینه‌های عملیاتی لازم برای آمادگی به‌منظور ازسرگیری جنگ را نیز ارائه خواهد کرد؛ چرا که تل‌آویو به توان و کارآمدی نیروی بین‌المللی مدنظر برای خلع سلاح حماس اعتماد ندارد.

در مقابل، نهادهای نظامی اسرائیل مأمور تدوین طرحی برای اجرای بخش‌هایی از طرح ترامپ نیز شده‌اند که از جمله آن می‌توان به بازگشایی کامل گذرگاه رفح و آغاز روند بازسازی نوار غزه با مشارکت عناصر و بازیگران بین‌المللی و سامان‌دهی وضعیت آوارگان اشاره کرد.

این گزارش می‌افزاید که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در کاخ سفید، در واکنش به ترور «رائد سعد»، از فرماندهان ارشد حماس در حمله هوایی به شهر غزه، اعلام کرد که موضوع احتمال نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل «در حال بررسی» است. ترامپ همچنین گفته است که تلاش‌های فشرده‌ای درباره غزه در جریان است و به ادعای او، «صلحی واقعی» در خاورمیانه در حال شکل‌گیری است.

شبکه ۱۳ در ادامه گزارش خود نوشت که هم‌زمان با تدارک سفر نتانیاهو به آمریکا، ترامپ به‌شدت به دنبال برگزاری نشست سه‌جانبه‌ای با حضور «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر است. یک مقام اسرائیلی به این شبکه گفته است که تل‌آویو با این نشست موافقت کرده و انتظار می‌رود محور اصلی آن، بررسی پیشرفت‌ها در مرحله بعدی توافق غزه و همچنین وضعیت ایران باشد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده فشارهای خود را برای عبور از مرحله نخست آتش‌بس در غزه و ورود به مرحله دوم افزایش داده است؛ مرحله‌ای که موضوعاتی چون ایجاد نیروی ثبات بین‌المللی به رهبری آمریکا، بازسازی غزه، آینده حکمرانی این باریکه و سرنوشت سلاح حماس را در بر می‌گیرد.

